Rio - Em jogo movimentado com direito a seis gols, o Vasco venceu o Bangu por 4 a 2, no estádio Raulino de Oliveira. Autor dos três gols da vitória do Gigante da Colina, Tiago Reis revelou que faz autocrítica sobre o desempenho que tem dentro de campo e afirmou que 2021 será um ano especial para ele.



"Sou muito concentrado, tenho autocrítica, quando jogo bem e jogo mal, sei. teve jogos que fui mal, outros que fui bem, decidi, sofri pênalti, deixei a desejar ano passado, mas trabalhei muito. Abriu a porteira, como falei. Vai ser um ano especial pra mim" disse à Vasco TV.



O atacante também demonstrou uma das principais caraterísticas que possui: a autoconfiança. De acordo com Tiago Reis, se o gol não saísse na primeira oportunidade, saíra na segunda.



"Sou um cara muito confiante. Mesmo se não fizesse o primeiro, teria confiança de que sairia no segundo. Tenho confiança, trabalho forte, nunca abaixei a cabeça."