Rio, 15/01/2020, Treino do Vasco, na foto Werley, Foto de Gilvan de Souza / Agencia O Dia Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 18:15

Rio - Fora dos planos do Vasco para a temporada, o quinteto formado por Lucas Santos, Henrique, Marcos Junior, Werley e Neto Broges se reapresentam nesta segunda-feira no clube. Os atletas receberam férias estendidas e farão trabalhos específicos à parte do elenco principal. A ação faz parte do processo de reformulação do plantel da equipe cruzmaltina.

O zagueiro Werley, de 32 anos, e o lateral Henrique, de 26, já receberam algumas sondagens para deixar o Vasco, mas as negociações não evoluíram. Outro lateral, Neto Borges chegou recentemente ao Cruzmaltino e tem contrato até julho. Marcos Júnior e Lucas Santos, que tem contratos até o fim de 2021, e fim de 2022, respectivamente, ainda não receberam ofertas.