05/04/2021

Rio - Após a contratação do goleiro Vanderlei, o Vasco ainda não fechou suas contratações para a disputa do Campeonato Carioca. De acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos", o Cruzmaltino observa o mercado de pode buscar ao menos mais dois reforços antes do começo da Série B.



Os nomes dos jogadores ventilados não são conhecidos, mas o Cruzmaltino vem observando os atletas que vem se destacando em equipes de menores investimento na disputa dos Estaduais, seja do Rio, como também de outros estados. O atacante Alef Manga, destaque do Volta Redonda, foi ventilado no Cruzmaltino.

Para a montagem do elenco para a disputa da Série B, a equipe de São Januário deverá contar com outros reforços. De acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos", a avaliação é de que ainda há muitas carências, em quase todas as posições no atual plantel do Vasco.



Após vencer o Bangu por 4 a 2 no Campeonato Carioca, o Vasco se prepara para disputar a segunda fase da Copa do Brasil. A equipe de São Januário vai enfrentar o Tombense, na próxima quarta-feira, em Minas Gerais. A equipe vencedora se classifica, em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.