Morato, à esquerda, vive a expectativa pela estreia pelo Vasco contra a Tombense, pela Copa do Brasil Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 14:55

Rio - Com novidades entre os passageiros, a delegação do Vasco embarcou, de ônibus, na tarde desta segunda-feira para Pedra Dourada, município de Minas Gerais que faz divisa com Tombos, local do confronto com a Tombense, quarta, às 21h30, pela Copa da Brasil. Regularizados, os atacantes Léo Jabá e Morato foram relacionados pela primeira vez e vivem a expectativa pela estreia com a camisa cruzmaltina.

Desde que assumiu o comando do Vasco, Marcelo Cabo nunca teve tantas opções para escalar o time. Com exceção do goleiro Vanderlei, anunciado como reforço no domingo, o técnico terá todo o grupo à disposição. Após escalar uma equipe mista na vitória por 4 a 2 sobre o Bangu, no sábado, ele terá a volta de nomes de peso contra a Tombense.



Recuperado de uma lesão na coxa direita, Ernando volta a ser opção na zaga. Poupado no fim de semana, o capitão Leandro Castan é outra alternativa que aumenta o leque de opções de Marcelo Cabo e acirra a disputa no setor, que ainda conta com Miranda e Ricardo Graça.

Completam a lista de 'reforços' o lateral-direito Léo Matos, o apoiador Marquinhos Gabriel e o atacante Germán Cano, também preservados contra o Bangu. Zeca começou o jogo no banco e entrou apenas no segundo tempo. As dúvidas poderão ser respondidas no treino marcado para a tarde desta terça-feira no CT da Caldense.

Em meio ao aumento de números de caso do novo coronavírus no Rio e em Minas Gerais, o Vasco repetiu a estratégia de logística usada contra a Caldense, em Poços de Caldas, e seguiu de ônibus o local do confronto. A classificação para a terceira fase da Copa do Brasil pode garantir R$ 1,7 milhão aos cofres do clube. Vale destacar que o empate no tempo regulamentar leva a decisão para os pênaltis.