Publicado 06/04/2021 10:00

Rio - Rebaixado para a Série B, o Vasco promoveu uma grande mudança no seu elenco para a temporada de 2021. Com seis reforços, o Cruzmaltino começa a ganhar cara sob o comando de Marcelo Cabo. Uma das contratações, o lateral-esquerdo Zeca elogiou a forma como a equipe carioca tem atuado no mercado.

"São todos jogadores de nível de Série A e toparam porque o Vasco tem uma camisa grande, gigante e ninguém está pensando se vai jogar Série B. Em nenhum momento passou na minha cabeça. Vim de braços abertos para poder ajudar e ser ajudado com a oportunidade que está sendo dada e feliz por fazer parte desta reconstrução", afirmou.



Na opinião do jogador, mesmo tendo a Série B como prioridade, o Cruzmaltino precisa focar em disputar todas a competições. "A conversa é essa aqui dentro. O Vasco tem que brigar por coisas grandes, e o objetivo nosso é subir. Tem a Copa do Brasil que também é muito importante. O Alexandre Pássaro (diretor executivo de futebol) e o Marcelo Cabo estão sendo pontuais nas contratações", disse.