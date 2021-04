Jorge Salgado Divulgação

Rio - Os jogadores do Vasco tiveram uma boa notícia nesta terça-feira. O clube quitou algumas pendências financeiras com diferentes grupos de atletas. Alguns receberam o salário de dezembro, janeiro e o 13º de 2020. A informação é do site "GE".

A folha de março também já venceu na carteira de trabalho, mas um acordo verbal dos jogadores com a diretoria estabeleceu que os vencimentos se dariam apenas no dia 20 de cada mês. Vale lembrar que jogadores que chegaram recentemente, como Ernando, Zeca, Marquinhos Gabriel, Morato, Léo Jabá e Vanderlei, estão com suas situações regularizadas.



A notícia do pagamento foi muito comemorada na concentração do Vasco, que está em Pedra Dourada, município mineiro ao lado de Tombos, onde o Cruzmaltino enfrenta nesta quarta o Tombense, pela Copa do Brasil. Não havia uma cobrança do elenco em relação à diretoria pelo pagamento, mas o clima acabou melhorando.

Além dos jogadores, funcionários também tiveram uma folha salarial quitada. Desta forma, tendo em vista o mesmo acordo que foi feito pelos jogadores de prorrogar o vencimento para o dia 20, o clube deve apenas o mês de fevereiro.