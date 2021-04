Jorge Salgado, Cláudio Castro e Carlos Osório Divulgação/Vasco.com.br

Publicado 07/04/2021 11:00

Rio - O Vasco entrou na briga para administrar o Maracanã. O presidente do clube carioca, Jorge Salgado, participou de uma audiência no Palácio Guanabara com o governador Claudio Castro para oficializar o interesse do Cruzmaltino em participar do processo licitatório. Além do mandatário vascaíno, estiveram presentes o primeiro vice geral, Carlos Roberto Osório e o vice de projetos especiais, Pedro Seixas.

"O Maracanã é o maior palco do futebol mundial. O Vasco foi protagonista dessa linda história e continuará sendo. Conquistamos o primeiro título da era Maracanã e celebramos grandes conquistas em seu gramado. Voltar para o Maracanã é uma decisão estratégica para o futuro do Vasco e perfeitamente compatível com nosso projeto de modernização de São Januário", declarou Jorge Salgado.



O secretário da Casa Civil do Estado do Rio, Nicola Miccione, afirmou que em até três meses o novo edital de licitação para administrar o Maracanã deverá estar pronto. A previsão é de que até o fim do ano seja realizada a licitação.

Para estruturar a participação do Vasco no processo licitatório, o presidente Jorge Salgado criou um grupo de trabalho com representantes das vice-presidências de Finanças, Marketing e Jurídica que será responsável pela estruturação do modelo de negócios para a participação no certame. O Cruzmaltino afirmou que avaliará ainda possíveis parcerias com outros clubes e com a iniciativa privada.