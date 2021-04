Treino do Vasco em 08/03/2021 RAFAEL RIBEIRO/ VASCO

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 20:30

Rio - Criticado na temporada que culminou com o quarto rebaixamento da história do Vasco da Gama, o goleiro Fernando Miguel falou sobre o momento que a equipe vive. Em entrevista ao 'Goal.com', o arqueiro, agora emprestado ao Atlético-GO, comentou o processo de recuperação financeira que o Cruzmaltino passa desde 2018, com Alexandre Campello, seguido agora por Jorge Salgado.

"Eu acho que passa por encarar de frente esta realidade, principalmente no sentido de austeridade. Eu vejo que o Campello levou muito a sério isso, ele levou a cabo, cortou muito os gastos no clube, e eu penso que agora com essa gestão, do Salgado, eles estão fazendo da mesma forma. Estão pensando em reestruturar, em enfrentar as dificuldades diárias. Acho que eles estão pagando um preço difícil neste momento inicial, o que é natural dentro deste processo", disse Miguel, antes de emendar:

"Eu fico na torcida, de longe, para que as coisas voltem a dar certo, que eles encontrem este caminho e que superem este momento de dificuldade, e que as pessoas passem a colher os frutos que elas têm plantado dentro do clube, porque são pessoas sérias, íntegras e estão fazendo seu melhor, e o melhor possível para o momento do Vasco", encerrou o goleiro.