Alan Kardec Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 17:19

Rio - O atacante Alan Kardec, ex-Vasco, viralizou nas redes sociais nas última horas. Em imagens divulgadas em seu Instagram, o jogador aparece fazendo um discurso inflamado no vestiário para seus companheiros no Chongqing Lifan, da China, antes de uma partida. O brasileiro contou com o auxílio de um tradutor.

"Provavelmente, esse é o jogo mais importante de muitos jogadores aqui até agora. É um jogo onde nós temos oportunidade de fazer história", iniciou o atacante.



"Isso, dinheiro nenhum paga. Minha vontade é dizer, "pega esse bônus e enfia no c...", porque nós não precisamos de dinheiro para ganhar o jogo. Traduz, enfia no c... o dinheiro", completou.

Assista ao discurso: