Rio - O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) atendeu a pedido de Paulo Autuori e determinou a penhora de R$ 1.697.564,60 do Vasco junto a patrocinadores. O caso foi comandado pela juíza Paula Silva Pereira.

O valor da dívida do Vasco junto a Autuori será pago por 20% do montante que o clube recebe pelos patrocínios atualmente firmados. A penhora agora acontece após o clube ter tido seu recurso negado por unanimidade pela a Décima Terceira Câmara Cível do TJRJ.

A dívida total deste processo que corre na Justiça do Rio desde 2015, atualizada, é no valor de R$ 2.106.724,44. Descontando as penhoras já efetivadas antes do efeito suspensivo ter sido concedido, o montante ainda em aberto é o de R$ 1.697.564,60, valor agora acatado no pedido de penhora. O valo total da dívida com Autuori é de R$ 710.700,00.

Segundo a defesa do treinador, foi firmado no dia 12 de março de 2014 com o Vasco um Instrumento Particular de Confissão de Dívida, na qual o Cruzmaltino se prontificou a pagar o valor histórico da cobrança em doze parcelas iguais e sucessivas.

No entanto, na mesma oportunidade foi alegada a inadimplência por parte do clube carioca junto ao treinador. Paulo Autuori trabalhou no Vasco em 2013. Neste pedido de penhora, foram pedidos os bloqueios de valores que o Gigante da Colina tem a receber, como direitos de transmissão junto ao Grupo Globo e premiações pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).