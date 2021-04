Léo Jabá em treino do Vasco Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 22:30

Rio - Recém-contratado, o atacante Léo Jaba fez sua estreia pelo Vasco na última quarta-feira, contra o Tombense, na Copa do Brasil. Contra o time mineiro, entrou no decorrer do segundo tempo e implementou velocidade à equipe. Em entrevista ao 'Globoesporte.com', o atleta celebrou a estreia e relembrou momentos difíceis na última temporada.

"Queria agradecer a Deus porque foram tempos bem difíceis, minha última partida foi em setembro. Cheguei a comentar com Alexandre Pássaro e com a minha família também que deu um frio na barriga pelo fato de estar há muito tempo sem ter a rotina que todo jogador tem", disse o atacante de 22 anos do Vasco, antes de complementar:

Publicidade

"Fazia muito tempo que eu não vivenciava isso. Passou um filme na minha cabeça com várias coisas, como superação. Desde o primeiro dia em que cheguei ao Vasco fui muito bem recebido. Parece que eu sou criado na base do Vasco. Foram poucos minutos, mas foram minutos importantes. Para mim, foi como se fossem 90 minutos, até pela classificação, que foi muito importante para nós", disse Léo Jabá.