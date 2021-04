Sexto reforço do Vasco, Vanderlei chega com status de titular na Colina Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 20:55

Rio - Oficialmente apresentado na manhã desta sexta-feira, no CT do Almirante, Vanderlei foi regularizado no fim da tarde. Com a documentação em dia na CBF e na Federação de Futebol do Rio, o goleiro alimenta a expectativa da torcida para uma possível estreia no clássico com o arquirrival Flamengo, dia 14, às 21h, no Maracanã. O reforço disputou o último jogo pelo Grêmio no dia 10 de março. Cauteloso, aguarda a avaliação da comissão técnica nos próximos dias.

"Fisicamente fiquei alguns dias parado porque tivemos uma folga no Grêmio. Depois tive a questão da rescisão, fiquei um tempo sem treinar, mas tenho feito trabalhos sem a bola. Durante a semana vamos ver a evolução para ver como está a parte técnica. Na hora que eles decidirem que poderei estar à disposição para jogar, eu estarei com a maior alegria", disse Vanderlei.

Experiente, o goleiro, de 37 anos, vestirá a camisa 1 do Vasco e, na avaliação do diretor executivo de futebol, Alexandre Pássaro, será uma espécie de 'mentor' para Lucão, de 20 anos, e os demais goleiros revelados na base e em transição.



"Não por qualquer questão com Lucão, mas pela extrema importante de ter um profissional experiente, de caráter e profissionalismo ímpares puxando a fila de exemplo, de trabalho, que só vai fazer todo mundo crescer, principalmente os goleiros", destacou o dirigente.