Responsável pela reformulação do Vasco, Passáro avaliou cerca de 300 nomes entre os cinco reforços anunciados até o momento RAFAEL RIBEIRO/Vasco

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 11:32

Rio - O Vasco tem passado por uma reformulação de elenco para a temporada de 2021 na Série B do Campeonato Brasileiro. Para o gol, o Cruzmaltino emprestou Fernando Miguel ao Atlético-GO e trouxe Vanderlei, ex-Grêmio. Na última sexta, o arqueiro foi apresentado oficialmente e elogiado pelo diretor executivo do clube, Alexandre Pássaro.

"Estamos apresentando mais uma peça fundamental da reconstrução que estamos fazendo nesse Gigante. Vanderlei será o nosso goleiro e camisa 1 nessa temporada. As conversas duraram quatro semanas. Venho conversando com o Vanderlei e seus agentes há um tempo com autorização do Grêmio", disse Pássaro, antes de complementar:

Publicidade

"Quando saiu a informação que ele poderia vir, as coisas já estavam resolvidas. Não teve negativa por salário alto ou ausência de garantia. A única verdade é que ele veio. Está aqui por acreditar no projeto do Vasco e para contribuir também para a formação dos nossos goleiros", encerrou o dirigente do Vasco da Gama.