Ernando prevê um equilibrado duelo contra o mortal ataque do Flamengo na quinta-feira Rafael Ribeiro/Vasco

Por Lance

Publicado 12/04/2021 18:11

Rio - Após a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, o Vasco voltou as atenções novamente ao Campeonato Carioca. O adversário da vez é o Flamengo, e o Clássico dos Milhões é importante para as pretensões de classificação do Cruzmaltino à semifinal da Taça Guanabara. Para a vitória, o primeiro passo é a evolução defensiva da equipe no duelo particular contra Bruno Henrique e Gabigol.



"Na minha visão, nossa equipe tem que ter um bom encaixe defensivo para que, individualmente, possamos sobressair. Sabemos que o Flamengo é uma equipe qualificada, não só Bruno Henrique e Gabigol, mas vários jogadores em que temos que estar atentos no ataque deles para nosso sistema defensivo poder sobressair", disse Ernando ao canal no 'Atenção, Vascaínos'.

A pedido da diretoria do Flamengo, o clássico foi adiado de quarta para quinta-feira, às 19h, no Maracanã. Com um dia a mais de preparação, o zagueiro acredita que o técnico Marcelo Cabo terá a chance de corrigir os últimos detalhes.



"É preciso dar tranquilidade na marcação, atrás, para o pessoal da frente poder construir jogadas e ficar com a bola na frente e podermos tirar o time de trás. O segredo é cada um cumprir bem o seu papel que o Marcelo Cabo for colocar taticamente para a partida. Todo mundo obedecendo taticamente, coletivamente faremos um bom jogo", finalizou.



A defesa do Vasco vem sofrendo neste início de temporada. Em dez jogos foram 13 gols sofridos. Em nenhuma partida até aqui o time deixou o campo sem ser vazado. Com dez pontos, o Cruzmaltino, com uma rodada a menos, ocupa o oitavo lugar, e não depende mais de si para avançar às semifinais. Mesmo que vença, não entrará na G-4. O Fluminense é o quarto colocado, com 16 pontos.