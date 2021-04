Aos 30 anos, Rômulo volta à Colina após apagada passagens por Flamengo e Grêmio nos últimos anos Divulgação/vasco

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 20:44

Rio - Rômulo está de volta à Colina. Cria da base do Vasco, o volante, de 30 anos, foi anunciado na noite desta terça-feira como o sétimo reforço para a sequência da temporada. O contrato tem validade até o fim de dezembro de 2021 e segue a política de "contrato de produtividade e um salário fixo abaixo dos padrões tradicionais", de acordo com a nota oficial divulgada pelo clube.



Campeão da Copa do Brasil pelo Cruzmaltino, em 2011, Rômulo estava no Shijiazhuang Ever Bright, da China. Repatriado pelo Flamengo em 2017, após cinco anos no Spartak Moscou, da Rússia, o volante foi prejudicado por uma série de lesões e não conseguiu repetir as boas atuações que o levaram à Seleção no ano da última grande conquista do Vasco.

Emprestado ao Grêmio, também não reencontrou o melhor de seu futebol. No Vasco, ele busca um recomeço com o aval de Marcelo Cabo, que havia solicitado a contratação de mais um volante. Ao site oficial do clube, Rômulo expôs a felicidade pelo acerto."

"Não tenho palavras para agradecer ao clube por essa nova oportunidade. Lá atrás, quando estava no Porto de Caruaru, o Vasco me descobriu, apostou em mim, acreditou no meu potencial. E agora está novamente abrindo as portas para mim. Se consegui conquistar coisas grandes no futebol, disputar Olimpíada, chegar na Seleção Brasileira, jogar na Europa e ajudar minha família foi por conta do Vasco. Vivi momentos incríveis aqui dentro, aquela recepção depois do título da Copa do Brasil jamais saiu da minha cabeça. Vai ser um prazer imenso vestir essa camisa novamente. Também não vejo a hora de pisar em São Januário, sentir o calor da torcida. Estou voltando para minha verdadeira casa e me sinto extremamente feliz por isso", disse Rômulo.



O volante se juntará ao goleiro Vanderlei, ao zagueiro Ernando, ao lateral Zeca, ao apoiador Marquinhos Gabriel e os atacantes Morato e Léo Jabá.