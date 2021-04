Alexandre Pássaro Reprodução

Publicado 14/04/2021 13:20

Rio - Após a contratação de Rômulo, o Vasco ainda deseja contratar ao menos um lateral-esquerdo para fechar o seu grupo para a disputa da Série B. De acordo com informações do canal "Atenção, Vascaínos!", o Cruzmaltino monitora a situação de dois jogadores que vem se destacando no Carioca.

Um deles é o lateral-esquerdo do Boavista, Jean Victor. O jogador, de 26 anos, é um dos destaques do clube de Bacaxá na atual temporada. Ele já entrou em campo em 11 jogos e fez três gols. O atleta também interessa ao Goiás.



Além dele, outro nome que o Cruzmaltino vem observando é o de Luiz Paulo, do Volta Redonda. O jogador, de 27 anos, disputou a Série B na última temporada, pelo CRB. Em 2021, ele entrou em campo em 11 jogos e fez um gol pela equipe do Vale do Aço.