Publicado 14/04/2021 21:30

Rio - Com dívidas milionárias, o Vasco busca alternativas para melhorar as finanças do clube. Uma delas é através dos patrocinadores. De acordo com o jornalista Fábio Azevedo, o Cruzmaltino está negociando com a Fortlev para ser a patrocinadora master. Além da nova parceria, o Vasco também deve renovar com a Havan, que atualmente estampa as mangas da camisa da equipe.

A Fortlev trabalha com soluções para armazenamento de água e no mercado de tubos e conexões em PVC, e se fechar com o Vasco, estampará a marca no centro do camisa, local mais nobre do uniforme. Quem intermedia as conversar é o empresário Fernando Lima, popular 'Zé Colméia'. Desde janeiro de 2020 com o Cruzmaltino, a Havan pretende seguir com a parceria mesmo com o rebaixamento.