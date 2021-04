Vasco lançou quadro com a réplica da 'Resposta Histórica' de 1924 João Pedro Isidro/Vasco

Em continuidade às ações para celebrar a 'Resposta Histórica' de 1924, o Vasco lançou um samba composto por Fernando Paiva e Tuco Pellegrino. A letra, segundo o clube, foi escrita propositalmente em formato de carta e usa a linguagem formal da época para fazer referência ao documento que se opôs a retirar os doze jogadores negros e operários do elenco, ocasionando na desfiliação junto à Associação Metropolitana de Esportes Athléticos (AMEA).



A carta que ficou conhecida como 'Resposta Histórica' é de 7 de abril de 1924 e foi assinada por José Augusto Prestes, presidente do clube naquela ocasião. O Vasco era o atual campeão carioca e formado por por negros, mulatos e operários, arrebanhados nas áreas pobres da cidade do Rio de Janeiro. Incomodados, os outros clubes criaram uma nova entidade para gerir a competição, a AMEA. E colocou como condição pra inscrever o Vasco a retirada de 12 jogadores, todos negros e operários. O clube negou e respondeu com a carta que ficou para a história como resposta contra a discriminação.

Ainda segundo o Vasco, o samba 'Resposta Histórica' teve a colaboração de Beto Amaral (pandeiro), Eduardo Henrique Carvalho (locução), Inácio Nehme (edição do vídeo), João Camarero (violão 7 cordas), Lucas Arantes (cavaquinho), Pedro Romão (surdo, tamborim, reco e caixa), Tanguy Baghdadi (texto da introdução) e Tuco Pellegrino (voz).Ninguém quis cobrar o cachê quando souberam do propósito da gravação.



As outras ações recentes em homenagem à 'Resposta Histórica' foram um mosaico em São Januário, uma réplica da carta em um quadro para ser vendida e uma camisa especial. O Vasco ainda enviou um kit a personalidades como Nelson Sargento e Paulinho da Viola



Confira o vídeo: