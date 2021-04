Jean Victor Divulgação

Publicado 15/04/2021 12:42

Rio - Um dos jogadores que vem sendo ventilados no Vasco, o lateral-esquerdo Jean Victor, que defende o Boavista, pode dar uma preferência ao Cruzmaltino em caso de oferta pelo atleta. De acordo com informações do canal "Atenção, Vascaínos!", a equipe carioca apenas sondou o jogador.

Jean Victor recebeu uma oferta do Goiás, mas o empresário do atleta afirmou que pelo fato do Vasco ser um clube do Rio de Janeiro, a preferência poderá ser do Cruzmaltino, em caso de proposta. O jogador, de 26 anos, é um dos destaques do clube de Bacaxá na atual temporada. Ele já entrou em campo em 11 jogos e fez três gols. O atleta também interessa ao Goiás.



Além de um lateral-esquerdo, o Vasco busca reforços para o ataque e para o meio-campo. Os atacantes Nicolas, do Paysadu, e Tiago Orobó, do Fortaleza, estão fora dos planos do Cruzmaltino. Após conversas iniciais, as negociações não evoluíram.

Para o meio-campo, apesar da contratação de Rômulo, de acordo com o canal "Atenção, Vascaínos!", o Cruzmaltino ainda deseja se reforçar com mais um volante. O nome de Michel, do Grêmio, segue em pauta, mas o jogador está dando preferência a uma possibilidade de permanência no Tricolor Gaúcho.