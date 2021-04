Marcelo Cabo desfez a dúvida no meio de campo e confirmou a escalação de Andrey Divulgação/Vasco

Rio - Ao que tudo indica, o técnico Marcelo Cabo encontrou a formação ideal do Vasco. No clássico com o Flamengo, nesta quinta-feira, às 19h, no Maracanã, o Cruzmaltino repetirá a escalação usada na vitória por 2 a 1 sobre a Tombense, pela Copa do Brasil. Em oitavo lugar no Campeonato Carioca, com dez pontos, o Vasco precisa vencer para se manter com chance de classificação para a semifinal da Taça Guanabara.

A presença de Andrey era a única dúvida entre os titulares. Poupado de dois treinamentos ao longo da semana, o volante deixou um ponto de interrogação na cabeça do torcedor e Bruno Gomes, outro prata da casa, estava de sobreaviso. Ao divulgar a equipe, Marcelo Cabo deu fim ao mistério.

Portanto, o Vasco entrará em campo com a seguinte formação: Lucão, Léo Matos, Ernando, Leandro Castan e Zeca; Andrey, Galarza e Marquinhos Gabriel; Morato, Gabriel Pec e Germán Cano.