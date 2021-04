Flamengo x Vasco pela 9 rodada do Campeonato Carioca. Daniel Castelo Branco

LUCÃO: Fez grandes defesas durante o jogo e ajudou o Vasco na vitória sobre o Flamengo. NOTA 8



LÉO MATOS: Marcou o primeiro gol, logo aos cinco minutos de partida, e foi peça importante no setor defensivo. NOTA 8



ERNANDO: Foi o responsável por marcar Bruno Henrique e anulou o atacante adversário. Grande partida. NOTA 7



CASTAN: Foi bem no embate físico com Gabigol e não deixou o camisa 9 respirar. NOTA 7



ZECA: Deu conta na marcação de Everton Ribeiro e ainda deu trabalhos nas investidas ao ataque. NOTA 7



ANDREY: Efetivo no primeiro combate, dando proteção à zaga vascaína. Mostrou eficiência na saída de bola também. NOTA 7

MIRANDA: Entrou no fim. SEM NOTA



GALARZA: Muita disposição, mas também muita afobação. Precisa mostrar menos nervosismo e ter mais calma nas tomadas de decisão. NOTA 5



MARQUINHOS GABRIEL: Mostrou fragilidade na parte física e se arrastou em campo. NOTA 4



GABRIEL PEC: Um jogo apático. Poderia ter dado mais velocidade ao time vascaíno. NOTA 5

BRUNO GOMES: Entrou e deu mais segurança ao setor defensivo. NOTA 7



CANO: Fez o que mais sabe: gol!. Deixou o dele e ajudou o Vasco a bater o Flamengo. NOTA 8

LÉO JABA: Entrou e mostrou muita vontade. NOTA 6



MORATO: Fez um golaço, o terceiro do Vasco, e comemorou à lá Edmundo, tirando onda no Maracanã. NOTA 8,5



CAYO TENÓRIO: Entrou, levou amarelo e só. NOTA 5

MARCELO CABO: Escalou bem o time e deu u nó tático no adversário. NOTA 8