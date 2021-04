Vasco - Pote 1 Andre Melo Andrade/Immagini/Estadão Conteúdo

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 19:47

Rio - O Vasco acertou nesta sexta-feira a renovação com o lateral-direito Léo Matos até 2022. Com o novo vínculo, ficou acertado entre as partes que o jogador terá uma redução salarial pela metade. A informação é do site "UOL".

Publicidade

Léo Matos tem sido uma peça importante do Vasco neste início de temporada. O jogador é titular absoluto com Marcelo Cabo e é visto como uma peça importante na reformulação do elenco cruzmaltino, já que é um dos mais experientes do grupo.



Na última quinta-feira, Léo Matos marcou o primeiro gol na vitória do Vasco por 3 a 1 sobre o Flamengo, no Maracanã. Com o triunfo, o Cruzmaltino encerrou um jejum de 17 jogos sem vencer o rival.