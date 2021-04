Alexandre Pássaro Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 22:00

Rio - O Vasco já contratou alguns reforços para a temporada de 2021 na Série B do Campeonato Brasileiro, mas a torcida quer mais. Os vascaínos tem enchido as redes sociais do clube com mensagens para repatriar atletas que já brilharam com a camisa do clube. Os principais nomes pedidos pelos torcedores são os zagueiros Dedé e Anderson Martins e o atacante Alex Teixeira.

"(Alex Teixeira) Está livre, tem o interesse, o desejo, de esperar alguma coisa no meio do ano, de coisas que podem surgir da Europa. Estava na China e não é fácil ficar lá esse tempo inteiro. Mas ele é meu vizinho de porta, de atravessar a rua literalmente. Esses dias fui buscar meu cachorro que estava mordendo a bola de vôlei do Alex. A gente se encontra, se fala a todo momento, e ele sabe que qualquer interesse que tenha de voltar à casa dele, é literalmente só atravessar a rua", disse Pássaro antes de emendar:

Publicidade

"Lógico que cada um tem as suas particularidades, então falamos do Alex, e se a gente falar do Dedé, por exemplo, o que sei dele é que ainda está se recuperando de uma lesão, então porta mais do que abertas caso queira usar a nossa estrutura para isso. O Anderson Martins eu acabei contratando lá no São Paulo quando ele estava saindo do Vasco, há três anos e meio. Ele passou o contrato inteiro comigo lá, é um cara que tenha a melhor das relações, gosto dele como jogador também, mas tem outras questões também", encerrou.