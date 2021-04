Cria do Vasco, Philippe Coutinho foi solidário com o momento de vulnerabilidade de muitos moradores da comunidade da Barreira do Vasco e doou cinco toneladas de alimento Divulgação

Publicado 20/04/2021 17:49

Rio - Philippe Coutinho ainda se recupera de uma artroscopia no joelho esquerdo, mas segue fazendo golaços fora das quatro linhas. Nesta terça-feira, o apoiador do Barcelona, da Espanha, doou cinco toneladas de alimentos e produtos de higiene para a distribuição na Barreira do Vasco, comunidade vizinha ao clube que o revelou. Solidário, o camisa 11 da seleção brasileira não se mantém alienado diante do impacto negativo da pandemia do novo coronavírus.

De acordo com a Unicef, quase 50% dos brasileiros mudaram os hábitos alimentares para pior no intervalo de um ano. Em março de 2020, o brasileiro já havia doado 20 toneladas em cestas básicas para moradores da Barreira do Vasco e do Complexo da Mangueira. Com foco na comunidade vizinha à sede cruzmaltina, o apoiador, de 28 anos, repetiu a ação.

"Estamos vivendo e atravessando dias difíceis e cada um tem sua necessidade. Infelizmente, sei que o número de pessoas passando fome aumentou muito devido à pandemia e desejo que essa colaboração possa amenizar essa falta. Agradeço muito a Deus por me permitir a colaborar com o próximo através da minha capacitação. Agradeço também a todos que colaboraram de alguma forma para que essa ação solidária se tornasse possível", disse Coutinho.

A distribuição das cestas básicas foi feita pela associação dos moradores na quadra de São Januário e contou com o auxílio de funcionários clube, que também foram agraciados pela iniciativa.



"Estamos conseguindo dar sequencia nesta campanha para o bem e desejo continuar podendo ajudar sempre. Que todos possam fazer a sua parte, contribuindo e ajudando da forma possível. O importante é ajudar aqueles menos favorecidos e necessitados", completou Coutinho.

Autorizado pelo Barcelona, o camisa 14 se recupera bem da cirurgia realizada por Rodrigo Lasmar, médico do Atlético-MG e da Seleção. Foi a terceira cirurgia do apoiador no período de quatro meses. Dessa vez, o procedimento corrigiu uma lesão no menisco lateral e a retirada de um cisto no joelho esquerdo. Sem previsão de volta, Coutinho é carta fora do baralho na próxima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, em 2022, e na Copa América.