Por O Dia

Publicado 23/04/2021 13:21

Rio - O meia Marquinhos Gabriel, de 30 anos, tem sido um dos destaques do Vasco no começo de temporada. Em entrevista ao canal "Atenção Vascaínos!", o jogador falou sobre o atual momento da equipe e elogiou o processo de evolução da equipe comandada por Marcelo Cabo.

"Nós acreditamos no processo de evolução da nossa equipe. Sabemos as carências e nossos pontos forte. Isso é essencial para um bom trabalho. O calendário também é um fato que dificulta. Teremos que acertar a equipe jogo a jogo. Apesar de um começo difícil, essa sequência de vitórias que tivemos nos dá moral para nos prepararmos para disputar a Série B e recolocar o Vasco no lugar que merece", afirmou.



Com passagens por grandes clubes como Santos, Corinthians e Cruzeiro, Marquinhos Gabriel chegou ao Vasco no começo da temporada e vem sendo um dos destaques do time de Marcelo Cabo. Ele atuou em sete jogos e fez dois gols.