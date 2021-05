Henrique, lateral do Vasco Clever Felix/Parceiro/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 19:47

Rio - Fora dos planos do Vasco, o lateral Henrique pode deixar o clube em breve. De acordo com o site "Torcedores.com", o jogador foi sondado para defender a Chapecoense no Campeonato Brasileiro deste ano.

Segundo o portal, os contatos partiram do presidente da Chapecoense, Gilson Sbeghen. Ele buscou informações sobre o atleta, mas não houve proposta até o momento. O lateral também foi procurado por Cuiabá e Sport.



Henrique tem contrato com o Vasco até o dia 2 de agosto. As partes já decidiram que o vínculo não será estendido.