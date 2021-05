Luto Reprodução

Rio - O ex-zagueiro do Vasco, Gomes, de 67 anos, é mais uma vítima fatal da Covid-19. O ex-jogador morreu na última segunda-feira, na cidade de Rio Negro, no interior do Paraná. Nascido em Curitiba, ele teve passagens marcantes por clubes do interior de São Paulo.

Nascido com o nome de Luiz Carlos Gomes Oliveira, o ex-jogador iniciou a sua carreira no estado de Santa Catarina, vestindo as camisas do Caxias de Joinville e do Juventus de Jaraguá do Sul. Sua passagem pelo Vasco aconteceu no ano de 1980. O defensor tinha 27 anos quando defendeu o Cruzmaltino.



Gomes fez sucesso no interior paulista. Ele defendeu o Velo Clube, o Noroeste, quando teve seus melhores momentos formando uma histórica dupla de zaga com Jorge Fernandes, além de Jaboticabal, Marília e Sertãozinho.

Após encerrar a sua carreira, Gomes ainda chegou a tentar a carreira de treinador tendo dirigido o Operário de Mafra-SC e outras pequenas equipes do eixo Paraná/Santa Catarina.