Emerson Urso volta à Colina após uma passagem pelo sub-16 do Vasco, em 2006 Leonardo Lima/São Caetano

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 16:15

Rio - Destaque do São Caetano no Campeonato Paulista, Emerson Urso está a caminho do Vasco. A princípio, o atacante, de 19 anos, chega para reforçar o sub-20 cruzmaltino, mas, na verdade, aspira uma oportunidade para mostrar serviço na Copa do Brasil e na Série B do Campeonato Brasileiro. O reforço, como revelou o 'ge', chega por empréstimo até dezembro de 2022.

Vestir a camisa do Vasco não será uma novidade para Emerson Urso, que, em 2016, teve uma passagem pela base pelo clube da Colina. Aguardado no início da próxima semana para a realização exames médicos e testes físicos no Rio, o atacante se despede do Azulão no domingo, após o confronto com a Ferroviária, pelo Paulista.

O Vasco terá a opção de compra 60% dos direitos econômicos de Emerson Urso, por um valor fixado não revelado, ao fim do empréstimo. A diretoria cruzmaltina não confirma oficialmente o acerto, mas superou a concorrência de pelo menos quatro equipes que disputarão a Série B para contratar o atacante, que tem como principal característica a velocidade e posicionamento pelos lados. Hoje, Gabriel Pec, Talles Magno, Morato, Léo Jabá e Vinícius são as principais opções de Marcelo Cabo para a função