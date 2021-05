Jorge Salgado abriu a 'caixa-preta' e revelou a crítica situação financeira do Vasco, com dívida superior a R$ 800 milhões Jorge Porci/ Divulgação

Por Lance

Publicado 06/05/2021 19:29

Rio - O Vasco apresentou,, nesta quinta-feira, o balanço do Plano de 100 dias da gestão do presidente Jorge Salgado. No documento, a nova diretoria revela ter cumprido 46% do planejado. Vale destacar que o mandatário cogitou divulgar quais seriam as ações nesses primeiros 100 dias, mas preferiu adiar em virtude do rebaixamento do clube para a Série B do Campeonato Brasileiro e das mudanças feitas a partir da queda expressiva na receita, calculada em cerca de R$ 100 milhões apenas em cotas de TV.



No início do documento, Jorge Salgado e seus colaboradores citam a maneira como encontraram o Gigante da Colina. Eles afirmaram que o clube não possuía processos claros de gestão e apresentava números alarmantes de déficit operacional, dívidas em constante crescimento, receitas estagnadas e atrasos em pagamentos de salários e fornecedores em todas as áreas.



Além disso, explicaram que o Vasco enfrenta o quarto rebaixamento de sua história, no curto intervalo de 12 anos, algo que gera queda na receita, impacto direto no marketing e uma menor visibilidade nos ativos. Outro ponto destacado são as sedes: Calabouço, Lagoa e São Januário, que segundo os colaboradores necessita de intervenções emergenciais. Com isso, eles destacam as seis premissas do planejamento da gestão. Clique aqui e confira as o plano de ação do clube completo.



- Orgulho e Reencontro com Nossa História, Valores e Tradições

- Reestruturação Administrativa

- Reestruturação Financeira

- Reestruturação e modernização do Futebol

- Revitalização do Patrimônio

- Reforma do Estatuto



O clube também definiu dez objetivos para os primeiros 100 dias da administração e estabeleceu 48 metas, em alusão ao título de 1948 (Copa dos Campeões da América, pelo Expresso da Vitória). Entre elas, o clube calcula ter alcançado 46%, e os outros 48% seguem em andamento neste triênio. Outros 10% tiveram que ser adiados e ainda não foram realizads.



1. Estar entre as cinco maiores receitas do Brasil

2. Aprimorar nosso patrimônio

3. Reestruturar o endividamento do Vasco da Gama

4. Equacionar o fluxo de caixa de curto prazo

5. Recuperar a tradição nos Esportes Olímpicos

6. Futebol forte e vencedor

7. Reformar o Estatuto

8. Criar um Plano Rígido de Integridade

9. Resgatar o DNA Social do Clube

10. Simplificar a vida associativa do sócio e do torcedor



Com o rebaixamento, o clube teve uma queda brusca na receita e reduziu em 30% a folha salarial de seu elenco e em 40% de funcionários do futebol. Nesta reestruturação, também houve uma reformulação na comissão técnica e os novos jogadores contratados seguem o modelo com metas de produtividade e bônus de resultado.



No documento apresentado, a gestão cita estratégias para equacionar a dívida do Vasco, que gira em torno de R$ 832 milhões, de acordo com o balanço divulgado na semana passada.