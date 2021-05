11º lugar - Vasco: R$ 191,6 milhões de receita em 2020 (variação de -11% com relação a 2019, quando a receita foi de R$ 214,9 milhões) ESTADÃO CONTEÚDO

08/05/2021

Rio - O atacante Germán Cano não garante sua permanência no Vasco em 2022. Em entrevista ao programa "Bola da Vez", na ESPN, o jogador demonstrou estar feliz em São Januário, mas disse não ter como garantir que irá renovar seu contrato, válido até o fim deste ano.

“Eu sei que tenho contrato até dezembro, porém não posso garantir se ficarei no ano que vem, se o clube vai querer me manter, ou se vai querer que eu saia. A verdade é que não sei dizer”, declarou o argentino.



“O que sei é que, em todo esse tempo que ainda tenho, vou dar o máximo para deixar o Vasco na primeira divisão. É o que todos queremos. Quem me dera poder continuar por muitos anos aqui, mas isso não depende de mim, mas de muitas coisas que não estão ao meu alcance”, completou.

Cano ainda garantiu que não conversou com o Atlético-MG, mas admitiu ter sido procurado por outras equipes.

“O Atlético-MG não me procurou. Não preciso dizer quais eram as equipes que me queriam. Não faz sentido. E também por respeito ao Vasco. Então, prefiro guardar pra mim e saber que, talvez, as coisas não aconteçam. A pessoa tem que ser profissional, trabalhar na instituição em que está e ser responsável”, disse Cano.