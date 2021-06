Bruno Gomes - Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 15:08

Rio - Nos últimos meses, o jovem Bruno Gomes, do Vasco, tem despertado o interesse de alguns clubes europeus. No fim do mês de abril, foi ventilada uma proposta chegando de um clube do futebol russo, mas que foi prontamente negada pela diretoria do Cruz-Maltino.

No início do trabalho de Marcelo Cabo, Bruno chegou a ser titular da equipe, mas foi perdendo espaço ao longo do tempo. Algo preocupante para a valorização em negociações. No meio disso, o meia se lesionou e viu o jovem paraguaio Matías Galarza assumir o posto de titular na equipe. Os empresários do atleta esperam uma nova proposta, agora maior do que a apresentada há dois meses. Em entrevista ao "Papo na Colina", Marcos Bonfim, representante do atleta, comentou sobre as especulações.

"Um jogador como ele recebe diversas sondagens. Apenas isso, não há nada específico e concreto", afirmou o agente.

Bruno Gomes estreou nos profissionais do Vasco da Gama em 2019, contra o Corinthians, quando era o grande destaque da equipe sub-20 ainda aos 18 anos.