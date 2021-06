Novidade no meio de campo, Juninho supera a concorrência de Romulo, Andrey e Galarza - Vasco/Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 18:20

Rio - De olho no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro, Marcelo Cabo confirmou duas mudanças na escalação para o confronto com o Avaí, nesta quarta-feira, às 19h, em São Januário: Miranda e Juninho. Apesar da expectativa pela volta do capitão Leandro Castan, que não joga desde o dia 16 de maio, pesou na decisão do treinador o aspecto físico e maior ritmo do jovem zagueiro no lugar do criticado Ernando.

Ricardo Graça, que não vive um bom momento, ganha uma sobrevida, mas Castan é preparado para reforçar o Cruzmaltino contra o CRB, sábado, em São Januário. No meio de campo, Juninho ganhou a vaga de Galarza, numa escolha que surpreendeu, pois Romulo e Andrey eram apontados como favoritos.

Em relação à escalação usada na suada vitória sobre o Brasil de Pelotas, no sábado, Michel, que iniciou o jogo na lateral esquerda, volta para o meio de campo e Zeca, que havia sido poupado, volta à lateral. Portanto, o Vasco entra em campo com a seguinte formação: Vanderlei, Léo Matos, Miranda, Ricardo Graça e Zeca; Michel, Juninho e Marquinhos Gabriel; Léo Jabá, Gabriel Pec e Cano.