Renato festeja o segundo gol da vitória do Avaí, em São Januário - ESTADÃO CONTEÚDO

Renato festeja o segundo gol da vitória do Avaí, em São JanuárioESTADÃO CONTEÚDO

Por Lance

Publicado 16/06/2021 22:12

Rio - A sina do Vasco de jogar mal continua. Muito mal. Após a suada vitória, de virada, por 2 a 1, sobre o Brasil de Pelotas, na sábado, o Cruzmaltino voltou para casa e perdeu para o Avaí nesta quarta-feira: 2 a 0. Fábio Cortez, auxiliar-técnico que substituiu o técnico Marcelo Cabo e o também auxiliar Gabriel Cabo, suspensos, admitiu a noite ruim na Colina.



"Nós não fomos bem, mas, se analisarmos o primeiro tempo, os dois gols do Avaí nós que demos. Falamos para os atletas que foram seis pontos jogados (em casa) e perdidos. Na casa do adversário, jogamos seis e ganhamos quatro", avaliou Cortez.



O profissional com 20 anos de trabalho nas categorias de base do Vasco entende que o problema da equipe não foi tático. Entre declarações sobre "postura, foco e concentração", ele avaliou que o time tem condições de engrenar na Série B do Campeonato Brasileiro.



"Temos que fazer o nosso jogo. Acredito que não foi o esquema, foi desatenção. Acredito muito no trabalho do Marcelo e do grupo. Sei que teremos totais condições de mudar o panorama", disse.

Na próxima rodada, no sábado, o Vasco recebe o CRB em São Januário, às 16h30, sob pressão e desconfiança da torcida.