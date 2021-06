Ricardo Graça disputa a bola com Getúlio, que levou a melhor - ESTADÃO CONTEÚDO

Ricardo Graça disputa a bola com Getúlio, que levou a melhorESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 23:33

O clima ficou quente depois da derrota do Vasco para o Avaí, pela Série B, em São Januário, na última quarta-feira, vândalos apedrejaram o carro do volante Bruno Gomes, que postou nas redes sociais mensagem de indignação.

No texto, o jogador escreveu o seguinte: "e se eu estou com vidro aberto? E se eu perco o controle do carro? E meu prejuízo no Vasco? Estava eu e Matias (jogador do Vasco também) e isso poderia ter acabado com um acidente grave"!. Porém, minutos depois, Bruno Gomes deletou a publicação.

Publicidade