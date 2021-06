Marcelo Cabo: pressão no Carioca - RAFAEL RIBEIROvasco

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 13:55

Otero, meia do Corinthians Divulgação Rio - Depois de um início ruim na Série B, o Vasco mapeia o mercado em busca de reforços para seu elenco. De acordo com o site "Torcedores.com", o meia-atacante Rómulo Otero, do Corinthians, foi oferecido ao Cruzmaltino. A diretoria vê a contratação do venezuelano com bons olhos e tenta formalizar uma proposta.

Otero tem contrato com o Corinthians apenas até o próximo dia 30 e, portanto, chegaria sem custos ao Vasco. No entanto, seu alto salário pode ser um entrave na negociação. O meia recebe cerca de R$ 400 mil no Corinthians.

A chegada de reforços será importante para o Vasco, que vive um início conturbado de Série B. Na última quarta-feira, o time carioca foi derrotado em casa pelo Avaí e está em 15º na tabela, com apenas quatro pontos.