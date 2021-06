Léo Jabá postou foto do carro danificado por torcedores do Vasco - Reprodução/Instagram

Léo Jabá postou foto do carro danificado por torcedores do VascoReprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 15:49

Não foi apenas Bruno Gomes que sofreu com a ação de vândalos nos arredores de São Januário, após a derrota do Vasco por 2 a 0 para o Avaí, quarta-feira pela Série B. Léo Jabá postou a foto de seu carro danificado e fez um desabafo em sua conta de Instagram, revelando que foi atacado por torcedores vascaínos.



"Protestar e criticar é totalmente aceitável. Somos profissionais e estamos acostumados com julgamentos todos os dias. O que não dá para aceitar são condutas violentas que colocam a integridade física de trabalhadores em perigo. Ninguém fica feliz com um momento ruim. Ninguém trabalha para fazer as coisas de forma errada. Você acha que a motivação vem a partir de uma agressão? Lamento, está totalmente equivocado. Se você concordar com esse tipo de atitude, precisa rever seus conceitos!", escreveu Jabá.



Publicidade

Na noite de quarta-feira, foi publicado um vídeo em que torcedores estão esperando os carros saírem do estacionamento de São Januário para jogarem pedras. Foi o caso de Bruno Gomes, que dirigia o veículo que foi atingido enquanto fazia o carro. Galarza estava de carona.



"E se eu estou com o vidro aberto? E se eu perco o controle da direção? E meu prejuízo no carro? Estávamos eu e Matías (Galarza) no carro, e isso podia ter acabando com um acidente grave!", escreveu Bruno Gomes.



Publicidade

Nos dois casos, ninguém ficou ferido, fora o susto. Em nota, o Vasco repudiou a ação dos vândalos. "O Vasco da Gama repudia toda e qualquer forma de violência. O clube compreende a insatisfação dos torcedores com os resultados, mas a solução não passa pelo uso de agressões e ameaças como formas de protesto contra atletas e membros da comissão técnica."