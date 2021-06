MT começou a temporada improvisado na lateral esquerda - RAFAEL RIBEIRO/VASCO DA GAMA

MT começou a temporada improvisado na lateral esquerdaRAFAEL RIBEIRO/VASCO DA GAMA

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 12:25 | Atualizado 21/06/2021 12:27

Foram praticamente três meses sem poder jogar, mas o retorno ao Vasco rendeu mais alguns pontos a MT. O jovem de 20 anos, que se destacou no início da temporada jogando improvisado na lateral esquerda, foi titular no meio de campo contra o CRB, em sua posição de origem, e a atuação agradou ao técnico Marcelo Cabo.



Recuperado de um edema ósseo por estresse na vértebra lombar L5, MT não jogava desde 21 de março, no empate em 1 a 1 do Vasco com o Botafogo, pelo Campeonato Carioca. Chegou a ser relacionado contra Brasil de Pelotas e Avaí, mas o retorno aos gramados só aconteceu na vitória por 3 a 0 sobre o CRB. Mesmo sem jogar há quase três meses, o jovem aguentou 55 minutos e foi peça importante para cair pelo lado esquerdo e também proteger esse setor vascaíno, o que rendeu elogios.



"Da ideia de jogo que construí, que criássemos o jogo na forma de um losango, que ele pudesse, com a bola, ser o meia esquerda da equipe e, sem a bola, encaixasse na subida no Reginaldo. Trabalhamos isso e ele cumpriu a função muito bem. Apesar do tempo de inatividade, ele suportou o máximo possível e nos entregou o que esperávamos", avaliou Cabo.

Inicialmente emprestado pelo Volta Redonda, MT teve 70% de seus direitos econômicos comprados pelo Vasco neste ano, mesmo quando estava em recuperação do edema ósseo.