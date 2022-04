Campello garantiu que a transição presidencial será tranquila - Gilvan de Souza

Campello garantiu que a transição presidencial será tranquilaGilvan de Souza

Publicado 09/04/2022 11:12

Rio - O Vasco tem 15 dias para quitar a dívida de R$ 125.819,07 com Alexsander Evangelista, ex-fisioterapeuta do clube. O profissional venceu um processo por danos morais após declarações do ex-presidente Alexandre Campello.

A decisão do prazo para o pagamento partiu da juíza Monica de Freitas Lima Quindere, da 5ª Vara Cível. Inicialmente, Campello foi condenado a indenizar Evangelista em R$ 60 mil por ter afirmado, quando ainda era presidente, que o fisioterapeuta se apropriou de R$ 500 mil em aparelhos do clube.

Segundo os advogados de Alexsander, a indenização, com os juros, já ultrapassa os R$ 90 mil. O restante diz respeito a honorários e multas.