Publicado 27/05/2022 09:30

Rio - Novamente em São Januário, o Vasco voltou a conseguir três pontos na Série B. O resultado contra o Brusque consolidou a equipe no G-4 da competição. Ao fim da partida, Zé Ricardo exaltou o momento dentro de casa e a força que o Cruzmaltino está conseguindo impor em seus domínios na temporada.

"Vitória é fundamental para a gente. Fazendo uma análise em blocos de três em três jogos, temos uma sequência bem dura. Grêmio e Cruzeiro em casa e o Náutico fora. Sabia que fazer os três pontos e casa era fundamental para partir para a sequência. O grupo tem demonstrado tudo aquilo que sabemos, uma química muito legal. Isso é um ponto de partida do nosso trabalho", disse.

Ao todo, o Vasco tem nove partidas na Série B, sendo quatro vitórias e cinco empates. O Cruzmaltino é o único invicto da competição. A respeito do jogo contra o Brusque, Zé Ricardo analisou as dificuldades do confronto.

"Acho que tivemos um primeiro tempo onde algumas coisas que imaginávamos não aconteceram. Equipe do Brusque veio de uma forma bem corajosa, apostando nas bolas longas e atraindo nossos dois meias. Até os 30, 35 minutos, o jogo estava num nível mais equilibrado. Já no segundo tempo fomos mais consistentes, principalmente depois das trocas. Acho que a vitória foi merecida", disse.