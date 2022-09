Raniel chuta a bola na partida entre Vasco da Gama e Nautico no Estadio de Sao Januario em 16 de setembro de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/VASCO - Daniel RAMALHO/VASCO

Raniel chuta a bola na partida entre Vasco da Gama e Nautico no Estadio de Sao Januario em 16 de setembro de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/VASCODaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 19/09/2022 14:49

Em alta com o técnico Jorginho e aliviado após o gol marcado na goleada sobre o Náutico, por 4 a 1, na última sexta-feira (16), o atacante Raniel retomou a confiança no Vasco e está cheio de moral para enfrentar o Cruzeiro, quarta-feira (21), no Mineirão. A partida marcará o reencontro de Raniel com o clube que lhe deu projeção na carreira.

"Vai ser especial, o Cruzeiro foi quem me projetou, me mostrou para o futebol nacional e aqui no Vasco está sendo minha melhor temporada de gols e jogos no profissional. Tenho carinho pelo Cruzeiro, mas hoje eu visto a camisa do Vasco e tenho que dar meu melhor", afirmou Raniel, que completou.

"Quando se trata de duas equipes gigantes tudo é possível. Não é impossível ganharmos do Cruzeiro lá. Estão em um grande momento, mas precisamos ganhar para dar continuidade ao nosso trabalho. Vai ser difícil pra eles também. Quero fazer gol, mas o mais importante é o Vasco vencer".

Raniel é o artilheiro do Vasco na temporada, com 15 gols, mas não marcava desde a derrota para a Ponte Preta, por 3 a 1, no dia 9 de agosto. A seca veio acompanhada de problemas físicos que o tiraram de três rodadas. Nesse período, Eguinaldo se tornou uma opção no ataque e Raniel correu o risco de perder a condição de titular. No entanto, com Jorginho, o jogador está garantido na equipe.

- Conversamos só um dia no treino, ele me deu total confiança. Disse para eu tentar, se eu errar a culpa é dele. Mas para eu errar tentando. Ele dá total liberdade para jogarmos e tentarmos a jogada que queremos. Isso é o que todo jogador quer.

Apesar da oscilação na temporada, o ano de 2022 é o melhor da carreira de Raniel em gols marcados. O atacante tinha como meta fazer 30 gols, mas faltando apenas oito rodadas, o número teve que ser recalculado.

"Eu tinha uma meta no início do ano de chegar aos 30 gols. Mas vai ficar quase impossível. Vou trabalhar para fazer pelo menos 20 gols, faltam mais cinco. Eu cumprindo essa meta, o Vasco vai ganhar com isso".

O Vasco é o quarto colocado na Série B com 48 pontos, três de vantagem para o Londrina, que vem logo atrás na tabela de classificação.