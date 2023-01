Messi foi eleito o craque da Copa do Mundo de 2022 - FRANCK FIFE / AFP

Lionel Messi viveu um ano especial. No último dia de 2022, o craque argentino publicou uma foto ao lado da família e escreveu uma carta de agradecimento aos fãs, familiares e amigos pelo carinho e apoio. O jogador ressaltou que viveu um ano que jamais esquecerá e que realizou um sonho com a conquista da tão sonhada Copa do Mundo.

"Termina um ano que jamais poderei esquecer. O sonho que sempre persegui finalmente se tornou realidade. Mas isso também não valeria nada se não fosse o fato de poder dividi-lo com uma família maravilhosa, a melhor que se pode ter, e alguns amigos que sempre me apoiaram e não me deixaram ficar no chão toda vez que eu caí", escreveu.

Em 2022, Messi conquistou o Campeonato Francês, a Supercopa da França e a Copa do Mundo. No início da temporada 2022/23, o craque argentino se tornou um dos destaques do Paris Saint-Germain e chegou em alta para o Mundial do Catar, que terminou com a conquista do tricampeonato mundial da Argentina.

"Também quero deixar uma lembrança muito especial para todas as pessoas que me acompanham e me apoiam, é incrível poder dividir esse caminho com todos vocês. Seria impossível chegar onde cheguei sem tanto incentivo que recebi de todas as pessoas do meu país como também de Paris, Barcelona e tantas outras cidades e países dos quais venho recebendo carinho", disse.

Messi se reapresenta ao Paris Saint-Germain entre os dias 2 e 3. O jogador curte a virada do ano com a família em Rosário, na Argentina. Ele ganhou mais tempo de férias em virtude da conquista da Copa do Mundo.

"Espero que este ano também tenha sido maravilhoso para todos e desejo muita saúde e força para continuar sendo feliz em 2023", finalizou.