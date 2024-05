Vasco derrotou o Vitória por 2 a 1 - Leandro Amorim / Vasco

Vasco derrotou o Vitória por 2 a 1Leandro Amorim / Vasco

Publicado 13/05/2024 07:50

Rio - O gol contra o Vitória não foi apenas o primeiro do zagueiro Maicon pelo Vasco. Ele decretou o fim de um jejum de quase sete anos. A última vez que o defensor havia balançado as redes tinha sido no dia 28 de setembro de 2017, quando defendia o Galatasaray.

Na ocasião, Maicon fez o gol único da vitória do clube turco sobre o Erzurumspor pelo campeonato local. Depois disso, o zagueiro passou por Al Nassr, da Arábia Saudita, pelo Cruzeiro e pelo Santos sem balançar as redes.



O defensor chegou ao Vasco no ano passado e contribuiu para ajudar o Cruz-Maltino a evitar o rebaixamento para a Série B. No total, Maicon entrou em campo com a camisa do clube carioca em 25 oportunidades.



Diante do Vitória, o Vasco levou a melhor e venceu por 2 a 1, saindo da zona de rebaixamento. Além de Maicon, Pablo Vegetti também marcou para os cariocas. O Cruz-Maltino voltará aos gramados no próximo sábado, no Maracanã, às 21 horas (de Brasília), no clássico contra o Flamengo. Já o Vitória joga no mesmo dia contra o Atlético-GO, em Salvador, às 16 horas (de Brasília).