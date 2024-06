Menino Gui chorando após Vasco perder para o Flamengo por 6 a 1 no último domingo (2) - Reprodução / Redes sociais

Publicado 03/06/2024 09:00 | Atualizado 03/06/2024 09:38

Xodó da torcida cruzmaltina, o jovem Guilherme Gandra Moura, conhecido como menino Gui, de 9 anos, aparece chorando em um vídeo após a goleada histórica que o Vasco sofreu do Flamengo por 6 a 1 , no último domingo (2), em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O registro gerou comoção de torcedores de diferentes clubes nas redes sociais.