Lucas Piton, lateral-esquerdo do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Lucas Piton, lateral-esquerdo do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 29/10/2024 07:29

Rio - A vitória pelo placar de 3 a 2 sobre o Bahia, na noite da última segunda-feira (28), em São Januário , colocou de vez o Vasco na luta por uma vaga na próxima Libertadores. Após o jogo, o lateral-esquerdo, Lucas Piton revelou união do grupo pela classificação para o torneio continental, mas visando sempre o pensamento de "jogo a jogo".

"Buscamos coisas maiores. Vamos buscar o maior número de pontos que pudermos. Vamos entrar em todos os jogos pensando em vitória e olhando para cima. Todo mundo acredita que é possível essa vaga (Libertadores). Vamos fazer o possível e o impossível para tentar conseguir essa vaga", disse Piton.

Com o resultado, o Vasco fechou a 31ª rodada do Brasileirão na nona colocação com 43 pontos somados. Tendo em vista a possibilidade de abertura de mais duas vagas em casos de títulos da Libertadores e Copa do Brasil por parte de Botafogo e Flamengo, respectivamente, clubes que estão no G-6 (primeiro e quarto), o Cruz-Maltino fica a apenas um ponto da oitava colocação, atualmente com o Cruzeiro.

"Jogando assim ou mal, vamos buscar a vitória. O Vasco está bem e estamos trabalhando por coisas maiores. Olhar para cima e buscar coisas maiores. É possível uma Libertadores. Ou pré-Libertadores. Vamos dar o máximo", destacou Lucas Piton.

O próximo compromisso do Vasco pelo Brasileirão será no dia 5/11 (terça-feira), contra o líder Botafogo, às 21h30, no Estádio Nilton Santos.