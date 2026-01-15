Lucas Piton em treino do Vasco - Divulgação / Vasco

Publicado 15/01/2026 14:50

Rio - O lateral-esquerdo Lucas Piton, de 25 anos, pode deixar o Vasco nesta temporada. De acordo com informações do jornalista belga Sacha Tavolieri, o Cruz-Maltino tem um princípio de acordo com o Besiktas pela transferência do brasileiro.

De acordo com o belga, a operação será no valor de 7 milhões de euros (R$ 43 milhões). O acordo, no entanto, depende do Besiktas não conseguir fechar um acordo com Nuno Tavares, da Lazio. O atleta é o plano A do clube turco para o setor.

Lucas Piton sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo no jogo contra o Mirassol, no dia 2 de dezembro, pelo Brasileirão, e perdeu a fase final da Copa do Brasil. Durante as férias, Lucas Piton realizou trabalhos particulares com fisioterapia e impressionou pela rápida recuperação. O jogador também fez todos os exercícios propostos pelo Departamento de Saúde e Performance do Vasco, sem restrições ou dores.

Piton chegou ao Vasco em 2023 em operação de R$ 16,6 milhões, junto ao Corinthians. Desde que chegou se tornou peça fundamental no elenco. O lateral tem contrato com o clube carioca até o fim de 2028.