Lucas Piton em treino do VascoDivulgação / Vasco
Vasco teria acordo para vender Lucas Piton para clube turco, diz jornalista belga
Lateral, de 25 anos, está no clube carioca desde 2023
Técnico de Portugal destaca crescimento de Nuno Moreira, do Vasco
Roberto Martínez ressaltou que as portas da seleção estão abertas para o jogador no futuro
Com um a menos, time principal do Vasco vence o Maricá em jogo de seis gols
Rayan (2), Coutinho e Carlos Cuesta marcaram para o Cruz-Maltino
Vasco encaminha a contratação de Brenner, atacante da Udinese
O jogador é um pedido do técnico Fernando Diniz
Vasco acerta compra definitiva e assegura permanência de Andrés Gómez
Cruz-Maltino pagará pouco mais de 4,5 milhões de euros (R$ 30 milhões) ao Rennes, da França
Rayan aceita proposta de clube inglês e aguarda decisão do Vasco
Proposta dos ingleses gira em torno de 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões)
