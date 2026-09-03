Gabriel Pereira atua no Copenhagen, da DinamarcaReprodução
Vasco tem negociação avançada pelo zagueiro Gabriel Pereira
Defensor do Copenhagen ficou no banco nesta quinta-feira (3) em meio às tratativas, que preveem empréstimo com opção de compra
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Ex-Vasco faz golaço e surpreende torcedores: 'Absurdo'
Volante de 28 anos, Hugo Moura marcou pela quarta vez em apenas seis partidas com a camisa do Al-Fayha, da Arábia Saudita
Vasco acerta a contratação de Alan Lescano
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Puma Rodríguez se torna defensor estrangeiro com mais gols pelo Vasco
Lateral ultrapassou o compatriota Sebastián Beracochea, campeão carioca com o Expresso da Vitória nos anos 40, e bateu recorde do clube
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Cruz-Maltino superou o Vitória e garantiu vaga na semifinal da Copa do Brasil; adversário para chegar à decisão será o Palmeiras
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Pedro Emanuel destacou o orgulho de fazer parte deste momento; Cruz-Maltino chegou superou o Vitória para avançar a esta fase da competição
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