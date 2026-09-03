Gabriel Pereira atua no Copenhagen, da Dinamarca - Reprodução

Gabriel Pereira atua no Copenhagen, da DinamarcaReprodução

Publicado 03/09/2026 17:10

Rio - O Vasco tem negociação avançada pela contratação de Gabriel Pereira , zagueiro do Copenhagen, da Dinamarca. Segundo informações do canal 'Atenção, Vascaínos!', as conversas estão próximas de um desfecho, e o defensor demonstra interesse em atuar pelo clube carioca.

Ele ficou no banco de reservas nesta quinta-feira (3), pela Liga Dinamarquesa, em meio às tratativas com o Cruz-Maltino. A tendência é que o jogador seja cedido por empréstimo, com opção de compra.



A ideia é começar a desembolsar pelo passe de Gabriel Pereira somente no ano que vem. O valor ainda poderá ser parcelado em até quatro anos.

Na última temporada, o zagueiro foi titular em 46 partidas, além de marcar três gols e contribuir com uma assistência. Antes de chegar ao futebol dinamarquês, Gabriel ganhou destaque pelo Volta Redonda, em 2021, e, posteriormente, passou pelo futebol português.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de João Alexandre Borges.