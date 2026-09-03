Johan Rojas está sem jogar desde o último dia 13 - Mauro Pimentel / AFP

Johan Rojas está sem jogar desde o último dia 13Mauro Pimentel / AFP

Publicado 03/09/2026 18:42





"Trabalhando para voltar a estar da melhor maneira, acompanhar e ajudar a todos para que os bons resultados continuem, já passamos pelos piores, agora vamos continuar desfrutando dos frutos. Se alguém está feliz por estar no Vasco, sou eu". Rio - Johan Rojas se manifestou por meio de uma rede social após a classificação do Vasco na Copa do Brasil. O colombiano destacou a vontade de retornar aos gramados e celebrou momento da equipe."Trabalhando para voltar a estar da melhor maneira, acompanhar e ajudar a todos para que os bons resultados continuem, já passamos pelos piores, agora vamos continuar desfrutando dos frutos. Se alguém está feliz por estar no Vasco, sou eu".

O meio-campista colombiano de 23 anos apareceu na lista de relacionados pela última vez em 16 de agosto, quando o Vasco perdeu para o Santos por 3 a 0, em São Januário. Ele ficou no banco de reservas e não foi acionado durante o jogo.

No dia 20, o Cruz-Maltino informou que ele estava com um edema na coxa direita. O atleta retornou aos treinamentos nesta semana.



Rojas foi contratado no começo da temporada, sendo emprestado gratuitamente pelo Monterrey, do México. A negociação tem opção de compra no valor de 3,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 18,5 milhões).



O colombiano chegou com bastante expectativa da torcida. No entanto, ainda não conseguiu se provar na equipe. Pelo time carioca, Rojas entrou em campo em 31 jogos, anotou dois gols e deu cinco assistências.



O próximo compromisso do Vasco será no próximo sábado (5), em compromisso válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 21h (de Brasília), no Maracanã.

*Repotagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de João Alexandre Borges