Johan Rojas está sem jogar desde o último dia 13Mauro Pimentel / AFP
"Trabalhando para voltar a estar da melhor maneira, acompanhar e ajudar a todos para que os bons resultados continuem, já passamos pelos piores, agora vamos continuar desfrutando dos frutos. Se alguém está feliz por estar no Vasco, sou eu".
Rojas foi contratado no começo da temporada, sendo emprestado gratuitamente pelo Monterrey, do México. A negociação tem opção de compra no valor de 3,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 18,5 milhões).
O colombiano chegou com bastante expectativa da torcida. No entanto, ainda não conseguiu se provar na equipe. Pelo time carioca, Rojas entrou em campo em 31 jogos, anotou dois gols e deu cinco assistências.
O próximo compromisso do Vasco será no próximo sábado (5), em compromisso válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 21h (de Brasília), no Maracanã.
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