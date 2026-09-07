Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco

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Theo Faria
O Vasco espera retornar aos trilhos e conquistar um resultado positivo no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, contra o Independiente Santa Fe (COL). A bola vai rolar nesta terça-feira (8), às 19h (de Brasília), no Estádio El Campín, em Bogotá, a 2.640 metros acima do nível do mar.
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O Cruz-Maltino, que vive situação delicada e ocupa a 17ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, vem de derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no último sábado (5). Antes, acumulou três triunfos seguidos, sobre Cruzeiro e Vitória (duas vezes, pela Copa do Brasil).

Sob o comando de Pedro Emanuel, o Gigante da Colina quer voltar a ganhar para abrir vantagem de olho em uma vaga na semifinal do torneio continental. O técnico, porém, não terá força máxima à disposição. Os jogadores mais desgastados ficaram fora da viagem para o confronto.
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A partida decisiva entre Vasco e Independiente Santa Fe (COL) acontecerá na próxima semana, terça-feira (15), no mesmo horário, em São Januário. Em caso de empate no placar agregado, a definição da classificação será nos pênaltis.