André Plihal durante programa ao vivo na ESPN - Reprodução

André Plihal durante programa ao vivo na ESPNReprodução

Publicado 22/09/2026 19:02

Durante debate no programa 'Equipe F', o comentarista André Plihal garantiu que Vasco e Flamengo estão entre os três melhores times do Brasil no momento. O principal motivo para a aparição do Cruz-Maltino no top 3 são as novas contratações, que encaixaram bem na equipe.

"O Sosa demorou um pouquinho, mas agora está muito bem, não to bricando não (...) Nesse momento, é um dos três times que jogam melhor futebol no Brasil", afirmou o comentarista sobre o clube de São Januário.

Ele ainda aproveita para enfatizar a posição em que o Cruz-Maltino e seu grande rival, Flamengo, estão no ranking hipotético de maiores forças. "Flamengo, Vasco e pode escolher mais um ai", acrescentou André, reforçando que as duas equipes estariam acima das outras.

Efeito imediato das contratações





Essa Nas últimas dez partidas, o Vasco venceu seis, empatou duas e perdeu duas. Além disso, conquistou a classificação para as semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana e saiu da zona de rebaixamento após 11 rodadas consecutivas.Essa evolução no rendimento da equipe vem sendo atrelada às novas contratações , que chegaram ao longo da janela de transferências no meio da temporada.

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Colídio, atacante argentino que veio do River Plate por 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 29,9 milhões), chegou para reforçar um dos setores de maior deficiência do Vasco, o ataque. Desde sua chegada, acumulou cinco participações em gols em oito partidas, balançando as redes três vezes e dando duas assistências.



Santiago Sosa, volante vindo do Racing por 7,5 milhões de euros (algo em torno de R$ 38 milhões),



Por fim, a contratação mais recente foi o jovem meio-campista Alan Lescano, que, com apenas duas partidas pela equipe, já conquistou o coração dos torcedores. O jogador chegou a ser comparado com Lionel Messi, em tom de brincadeira, após a Colídio, atacante argentino que veio do River Plate por 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 29,9 milhões), chegou para reforçar um dos setores de maior deficiência do Vasco, o ataque. Desde sua chegada, acumulou cinco participações em gols em oito partidas, balançando as redes três vezes e dando duas assistências.Santiago Sosa, volante vindo do Racing por 7,5 milhões de euros (algo em torno de R$ 38 milhões), vem sendo um pilar defensivo essencial para os resultados positivos recentes do time. Ao todo, disputou dez partidas, sendo sete como titular. No período, acumulou 47 duelos ganhos, 44 cortes, 24 interceptações e 19 desarmes.Por fim, a contratação mais recente foi o jovem meio-campista Alan Lescano, que, com apenas duas partidas pela equipe, já conquistou o coração dos torcedores. O jogador chegou a ser comparado com Lionel Messi, em tom de brincadeira, após a boa atuação na goleada vascaína por 5 a 0 sobre o Coritiba , pelo Campeonato Brasileiro. Na partida, marcou de pênalti e criou diversas chances de perigo.

Situação atual do Campeonato Brasileiro

Neste momento, o Vasco ocupa a 16ª colocação com 31 pontos, dois a mais que o Grêmio, primeiro da zona de rebaixamento. Porém, o Cruz-Maltino ainda tem uma partida atrasada a ser jogada contra a lanterna do campeonato, a Chapecoense.

A equipe retorna a campo após o fim da Data Fifa, mais especificamente no dia 7 de outubro, para enfrentar o Botafogo, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de João Vitor Cravo