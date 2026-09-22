Durante debate no programa 'Equipe F', o comentarista André Plihal garantiu que Vasco e Flamengo estão entre os três melhores times do Brasil no momento. O principal motivo para a aparição do Cruz-Maltino no top 3 são as novas contratações, que encaixaram bem na equipe.
"O Sosa demorou um pouquinho, mas agora está muito bem, não to bricando não (...) Nesse momento, é um dos três times que jogam melhor futebol no Brasil", afirmou o comentarista sobre o clube de São Januário.
Ele ainda aproveita para enfatizar a posição em que o Cruz-Maltino e seu grande rival, Flamengo, estão no ranking hipotético de maiores forças. "Flamengo, Vasco e pode escolher mais um ai", acrescentou André, reforçando que as duas equipes estariam acima das outras.
Efeito imediato das contratações
Nas últimas dez partidas, o Vasco venceu seis, empatou duas e perdeu duas. Além disso, conquistou a classificação para as semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana e saiu da zona de rebaixamento após 11 rodadas consecutivas.
Colídio, atacante argentino que veio do River Plate por 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 29,9 milhões), chegou para reforçar um dos setores de maior deficiência do Vasco, o ataque. Desde sua chegada, acumulou cinco participações em gols em oito partidas, balançando as redes três vezes e dando duas assistências.
Por fim, a contratação mais recente foi o jovem meio-campista Alan Lescano, que, com apenas duas partidas pela equipe, já conquistou o coração dos torcedores. O jogador chegou a ser comparado com Lionel Messi, em tom de brincadeira, após a boa atuação na goleada vascaína por 5 a 0 sobre o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. Na partida, marcou de pênalti e criou diversas chances de perigo.
Situação atual do Campeonato Brasileiro
Neste momento, o Vasco ocupa a 16ª colocação com 31 pontos, dois a mais que o Grêmio, primeiro da zona de rebaixamento. Porém, o Cruz-Maltino ainda tem uma partida atrasada a ser jogada contra a lanterna do campeonato, a Chapecoense.
A equipe retorna a campo após o fim da Data Fifa, mais especificamente no dia 7 de outubro, para enfrentar o Botafogo, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos.
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de João Vitor Cravo
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