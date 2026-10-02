Torcida do Vasco em clássico com o Botafogo, em São Januário - Matheus Lima / Vasco

Torcida do Vasco em clássico com o Botafogo, em São JanuárioMatheus Lima / Vasco

Publicado 02/10/2026 20:59

O Vasco conseguiu novo avanço para atuar em São Januário diante do Boca Juniors, da Argentina, pelo jogo de volta da semifinal da Sul-Americana. Depois de se reunir com autoridades do Rio e receber os requisitos para realizar a partida no local , o Cruz-Maltino recebeu duas liberações importantes do Corpo de Bombeiros, de acordo com o "Lance". No entanto, Polícia Militar e Conmebol ainda precisam dar aval.

Os bombeiros admitiram que até 24.155 ingressos sejam comercializados para o duelo, número superior ao limite habitual do estádio, que normalmente transita entre 20 e 22 mil pessoas. O regulamento da Conmebol exige capacidade mínima de 30 mil ingressos nos palcos das semifinais e, por isso, só autorizará a disputa do duelo na Barreira caso abra uma exceção. Nesse cenário, quanto mais próximo do piso a carga de ingressos estiver, melhor para o clube carioca.

Além disso, o Corpo de Bombeiros aprovou a ampliação do setor visitante, a ser ocupado pelo Boca Juniors, de cerca de 2 mil para 4 mil ingressos. Este número também representa a carga mínima estipulada pela entidade para os palcos das semifinais, e vinha sendo uma das principais questões logísticas das reuniões do clube com as autoridades de segurança.

Conmebol e Polícia Militar seguram aval

Apesar do aceno positivo do Corpo de Bombeiros, a realização do jogo em São Januário ainda depende da avaliação da Conmebol e da Polícia Militar. Da entidade, apenas falta a abertura da exceção quanto à capacidade total, que ficaria cerca de 6 mil ingressos abaixo do mínimo registrado no regulamento.

Da PM, falta o Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (Bepe) traçar e aprovar um plano logístico para isolar os 4 mil torcedores do Boca e receber as pouco mais de 24 mil pessoas no local. Novas atualizações devem vir à tona nos próximos dias, já que a Conmebol espera um retorno sobre o palco do duelo até segunda-feira (5). A partida será no dia 20 de outubro.